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Yaramazlara biraz batar!

Çin aşısından 3.5 milyon doz daha geldi

Çin’den sipariş edilen 10 milyon dozluk Covid-19 aşılarının ikinci partisinin 3.5 milyon dozluk ikinci bölümünü taşıyan uçak İstanbul Havalimanı’na indi.

Fotoğraf: AA

Çin’in başkenti Pekin’deki havalimanından kalkan Türk Hava Yollarına ait TK 6175 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçağın saat 06.10’da İstanbul’a inişiyle aşıların bulunduğu konteynerler, gümrük işlemlerinin yapılmasının ardından uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.

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Pazartesi günü ikinci sevkiyatının ilk bölümünü oluşturan 6.5 milyon doz aşı gelmişti.

Türkiye Çin’den 50 milyon doz sipariş etti, bugüne kadar toplam 13 milyon doz geldi. Bir kişinin aşılanması için iki doz gerekiyor.

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