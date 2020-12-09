Çin aşısında bir ara sonuç da Birleşik Arap Emirlikleri’nden geldi

Birleşik Arap Emirlikleri, Çinli Sinopharm tarafından geliştirilen ‘corona’ aşısının son aşama klinik testlerdeki ara sonuçlara göre yüzde 86 etkili olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Sinopharm, testlerin detaylı verilerini henüz paylaşmadı.

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BAE’deki aşı testlerine 125 ülkeden 31 bin gönüllü katıldı.

Sinopharm ve Abu Dhabi merkezli yapay zeka şirketi Group 42 ayrıca Mısır, Ürdün ve Bahreyn’de de aşı testleri düzenledi.

Sinopharm aşısı, Çin’in devlet destekli CNBG şirketi ve Sinovac Biotech şirketi tarafından üretilen aşılarla beraber Çin’in en gelişmiş üçüncü deneysel ‘corona’ aşısı olarak biliniyor.

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Türkiye, Sinovac’ın geliştirdiği aşıdan 50 milyon doz sipariş etmiş, üçüncü faz çalışmalarından ve Türkiye’deki denetimlerden çıkacak sonuçlara göre yıl bitmeden aşılamanın başlayacağı duyurulmuştu.

Türkiye dışında Endonezya’da da denenen Sinovac aşısında, bu ülkedeki ilk ara sonuçlar yüzde 97 oranında etkinliğe işaret etmiş, ancak sonuçlara ilişkin tüm veriler paylaşılmamıştı.