Çin aşısında ayrıntılı rapor üçüncü defa ertelendi

Brezilyalı araştırmacılar, Çinli Sinovac tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının deneme verilerine göre yüzde 50’den fazla etkili olduğunu açıkladı, ancak şirketin talebi üzerine denemelerin tam sonuçlarını açıklamayı yine erteledi.

Fotoğraf: Reuters

Brezilya, CoronaVac isimli aşının ileri aşama denemelerini tamamlayan ilk ülke olsa da, aralık ayı başında açıklanacağı söylenen ayrıntılı rapor üçüncü defa ertelenmiş oldu.

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Bu son erteleme, geliştirme sürecinde Çinli aşı üreticilerinin şeffaflıktan yoksun olduğu eleştirilerini artıracak.

Sao Paulo eyalet hükümetinin Butantan Enstitüsü yetkilileri, Sinovac ile sözleşmeden doğan yükümlülüklerini gerekçe göstererek 13 bin gönüllünün katıldığı denemenin etkinlik oranını açıklamayı reddetti. Ancak aşının, Brezilya’da acil kullanım onayı için gereken yüzde 50 etkinlik oranını aştığı belirtildi.

Yetkililer Sinovac’ın çeşitli ülkelerde yapılan denemelerden gelen verileri birleştirdiğini ve aşının etkinlik düzeyinin kamuya açıklanmasını 15 gün ertelemelerini istediğini söyledi.