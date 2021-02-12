Çin aşısı kulisi: İzin sorunu çözülmüş; mayısta 100 milyon doz tamamlanacak

Türkiye’nin Çinli Sinovac firmasından ilave olarak sipariş ettiği 50 milyon doz ‘corona’ aşısının sevkiyatı için Çin hükümetiyle ‘izin sorununun’ aşıldığı, aşıların Türk Hava Yolları seferleriyle, uçak başına 2 milyon veya 6 milyon dozluk paketlerle getirileceği belirtildi.

Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen günkü açıklamasında “Önümüzdeki süreçte giderek aşılama tedariki ile birlikte takvimi de genişleteceğimizi zaten biliyorsunuz. Bu dönemde daha önce 50 milyon doz aşı için bir sözleşme yapılmıştı. 50+50 milyon talebimiz şeklindeydi. 100 milyon doz aşının sözleşmesinin imzaladığını söyleyebilirim” demiş, ancak ne 50 milyonluk ilk paketin neden daha önce belirlenen takvime uygun şekilde Türkiye’ye getirilemediği, ne de yeni siparişin ne zaman ülkeye geleceği hakkında detaylı bilgi vermişti.

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Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya ‘konunun ilgili tarafları’yla konuşarak edindiği bilgileri köşesine taşıdı.

Çin hükümetinden izin

Buna göre, Sinovac ile ilk yapılan anlaşmada, 50 milyon doz aşının mart sonuna kadar Türkiye’ye teslim edilmesi şartı bulunuyordu. Ancak diğer yandan, Çin yönetiminin de her bir ihracatta izninin alınması gerektiği için, Çin yönetiminin verdiği izin miktarında aşılar Türkiye’ye yollanabildi.

Bunun üzerine Türkiye’nin ikinci girişiminde, Sinovac ile yapılan görüşmelerde Çin hükümetinin bundan böyle iznine tabi olmaksızın alınmak üzere artı 50 milyon doz daha talepte bulunulmuş.

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Daha önce yapılan 50 milyon doz anlaşması kapsamında bugüne kadar gelen 15 milyonun geri kalan 35 milyon dozu için de bu şartın geçerli olması istenmiş.

Müzakereler sonucunda Çin hükümetinin iznine tabi olmaksızın 1 Mart tarihinden itibaren aşıların Türkiye’ye yollanması şartıyla sözleşme imzalanmış.

İki seçenek

Aşıların sevkiyatı için iki seçenekli bir model düşünülmüş.

Aşılar, THY’ye ait yolcu uçağı ile taşındığı için her bir uçuşa 2 milyon doz yüklenmesi hedeflenmiş.

Bununla birlikte daha önce yerli üç ilaç şirketinin Sinovac ile aşıları Türkiye’de şişelemek üzere anlaştığı belirtildi.

Buna göre, aşılar şişelenmiş halde gelirse 2 milyon, Türkiye’de şişelenmek üzere biyolojik kazanlar içinde yollanırsa 6 milyon dozun her bir uçakla getirilmesi planlanmış.

Her hafta 6 ila 8 milyon doz aşının getirilmesi hedeflenirken, bunların Türkiye’de 14 günlük denetime tabi olması nedeniyle, mayıs ortasına kadar toplam 100 milyon doz aşının gelmiş olması planlanmış.