Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çin aşısı için bir günde 20 bin gönüllü

Fahrettin Koca, Çin’de geliştirilen Covid-19 aşısı için 20 bin kişinin gönüllü olduğunu duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Bakan, Twitter üzerinden şunları söyledi: “Ülkemizde Faz-3 çalışmalarına 15 Eylülde başlanan, Çin’de geliştirilmiş COVID-19 AŞISI, ilkin gönüllü sağlık çalışanlarına uygulanmıştı. Çalışmaların devamı için bu sabah sizlerden gönüllü aradığımızı duyurduk. Gün bitmeden 20 BİN başvuru aldık. 83 MİLYON ADINA BİNLERCE TEŞEKKÜR.”

Reklam

Covid-19 aşısının uygulamaları, Türkiye’de 12 şehirdeki 25 merkezde devam ediyor. İlk etapta yüksek riskli sağlık çalışanları üzerinde uygulamalarına başlanan aşı, bugüne kadar 726 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde uygulandı ve 1237 doz aşı yapıldı.

Çin’in ‘corona’ aşısı için gönüllü aranıyor: Başvuru 0850 811 18 80 veya internetten

Koca’dan aşı açıklaması: Pfizer’den 1 milyon, Çin’den 10 milyon doz alınabilir

Çin’in ‘corona’ aşısı Adana’da da denenmeye başladı

Çin’in ‘corona’ aşısı Ankara Şehir Hastanesi’nde de denenmeye başladı

Çinli genel müdür: Faz 3 çalışmalarında Türkiye’de 13 bin gönüllü hedefliyoruz

İstanbul’da gönüllü aşı çalışmaları başladı: ‘Çok sayıda sağlık çalışanı katılmak istiyor’

Türkiye’nin ilk aşı gönüllüleri: 20 kişide beş günde ciddi yan etki yok

Çin’in ‘corona’ aşısında faz 3 denemeleri Türkiye’de de başladı

Çin deney safhasındaki aşıdan 100 binlerce doz uyguladı: 500 milyonluk sipariş aldı

Çin’in ‘corona’ aşısı kasımda hazır olabilir

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...