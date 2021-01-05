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Yaramazlara biraz batar!

Çin aşısı ‘acil kullanım onayı’ için analiz ediliyor

Sağlık Bakanlığı, Çin’den Türkiye’ye getirilen Covid-19 aşısının analizlerinin laboratuvarda sürdüğünü duyurdu. En az 14 gün sürecek testlerin ardından uygun bulunması halinde, aşıya ‘acil kullanım onayı’ verilerek kullanıma sunulacak.

Fotoğraf: AA

Açıklamaya göre, Çin’de Sinovac firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısının Türkiye’ye getirilmesinin ardından aynı gün analiz çalışmalarına başlandı.

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30 Aralık sabahı Ankara’ya getirilen CoronaVac aşılarının ilk partisi, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı İlaç ve Aşı Depoları’na yerleştirildi.

Aşılardan alınan numuneler, analizlerinin yapılması için soğuk zincir ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına gönderildi.

Numunelerin analizlerinin, tüm dünyada uygulanmakta olan rutin kalite kontrol süreçlerine uygun olarak yürütüldüğü belirtildi.

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Açıklamada şöyle dendi: “Analizler ile aşının raf ömrü boyunca, firma tarafından tanımlanan koşullarda saklanması ve uygulanması halinde sahip olması beklenen kalite, etkililik ve güvenilirliğinin kontrolü yapılıyor. Analiz sürecinde, aşının formülasyon yapısının değişip değişmediği kontrol ediliyor. Aşının, üretimden gelen özelliklerinin korunduğu, beklenilen etkiye sahip olacağı ve güvenli olduğu bu süreç sonunda tespit ediliyor. En az 14 gün sürecek testlerin ardından uygun bulunması halinde, aşıya TİTCK tarafından ‘Acil Kullanım Onayı’ verilerek kullanıma sunulacak.”

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