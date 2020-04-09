Çin asemptomatik vakaları belirlemek için ‘corona’ testlerini artıracak

Çin hükümeti yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınını önlemek için daha fazla kaynak ayırma kararı aldı. Yeni görülen vakalar ile salgının tekrar hız kazanması ihtimali hükümeti tedirgin ediyor.

Fotoğraf: Reuters

Çin Başbakanı Li Keqiang’ın başkanlığında corona virüsünün yayılmasını önleme çalışmalarına ilişkin yapılan toplantıda, teşhis edilmiş ve asemptomatik vakaları belirlemek için corona virüsü testi ve antikor testlerinin artırılmasına karar verildiği ifade edildi.

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Hükümet, test kitlerinin geliştirilmesinin yanı sıra antiviral ilaç ve aşı çalışmalarına hız kazandırılmasının amaçlandığını ifade etti.

Uzmanlara göre asemptomatik kişiler virüsün potansiyel bulaştırıcıları olarak yeni bir salgın dalgasını oluşturma riskini taşıyor. Asemptomatik iki kişinin Hubey bölgesine komşu Jia şehrinde yaşayan bir kadına virüsü bulaştırdığı, bu yüzden Jia’nın 600 binlik nüfusunun genel karantinaya alındığı belirtiliyor.