Çin, ABD’nin askeri gemi ve uçaklarının Hong Kong’u ziyaret taleplerini askıya aldı

Çin, geçen hafta protestocuları destekleyen kararlarına karşılık ABD’nin askeri gemi ve uçaklarının, Hong Kong’u ziyaret taleplerini askıya aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in karşı çıkmasına rağmen Hong Kong’daki protestocuları destekleyen kongre kararlarını 27 Kasım’da onaylamıştı.

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Pekin, geçen hafta yaptığı açıklamada ABD’nin Hong Kong’a karışmaya devam etmesi halinde ‘sert karşı tedbirler’ alacağını bildirmişti.

İlk olarak ABD merkezli sivil toplum örgütü İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne Hong Kong’daki protestocuları desteklediği için yaptırım getirildi.

ABD’nin Hong Kong kararı

ABD Kongresi’nin her iki kanadı tarafından da onanan kararların ilki Hong Kong’da insan hakları ihlallerinden sorumlu Çinli yetkililere yaptırım uygulamasına imkan sağlıyor. Ayrıca karar uyarınca ABD tarafından, Çin’in güvence altına aldığı Hong Kong’un özerklik haklarına riayet edip etmediği incelenecek.

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İkinci kararla ise ABD’den Hong Kong’a güvenlik güçlerinin kullanması için göz yaşartıcı gaz, plastik mermi, TOMA, kelepçe gibi malzemelerin ihracatı yasaklandı.



