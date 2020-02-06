Çin, ABD’den ithal bazı ürünlere yönelik gümrük vergilerini yarıya indirecek

Çin, geçen sene devreye aldığı ABD’den ithal 1,717 ürüne yönelik ek gümrük vergilerini yarıya indireceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

ABD ve Çin geçen ay birinci aşama ticaret anlaşması üzerinde anlaştıktan sonra, bu adım ikinci aşama ticaret anlaşması için müzakere koşullarının iyileştirilmesine yardımcı olabilir.

Reklam

Çin Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin ABD’den ithal edilen ürünler için 1 Eylül’de devreye alınan gümrük vergilerini 14 Şubat’tan itibaren geçerli olmak kaydıyla yarıya düşürecek.

Açıklamaya göre ABD’den ithal bazı ürünlere yönelik gümrük vergileri yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürülecek, bazı ürünlere yönelik ekstra gümrük vergileri ise yüzde 5’den yüzde 2.5’e indirilecek.