Çin ABD’den Çengdu’daki konsolosluğunu kapatmasını istedi

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ethem Güneren ve ailesinden 13 kişi mart ayında Covid-19’a yakalandı ve hastalığı yendi. Ailede kendisi dahil altı doktor olan Güneren, ölüm korkusu yaşadığını belirterek tedbirlere uymanın insanlık görevi olduğunu altını çizdi.