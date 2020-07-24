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Yaramazlara biraz batar!

Çin ABD’den Çengdu’daki konsolosluğunu kapatmasını istedi

Çin, ABD’den güneybatı kenti Çengdu’daki konsolosluğunu kapatmasını istedi.

Çin ABD’nin ani bir kararla Houston kentindeki konsolosluğunu kapatmasını istediğini ve bu talebi kınadığını açıklarken, ABD’ye misilleme tehdidinde bulunmuştu.

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Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Çengdu kentindeki konsolosluğunun kuruluşuna ve faaliyetlerine devam etme iznini geri çektiği konusunda ABD büyükelçiliğini bilgilendirdi” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, “Bakanlık aynı zamanda konsolosluğun faaliyetlerinin ve etkinliklerinin durdurulmasına dair belirli talimatlarda bulundu” denildi.

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