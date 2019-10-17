Çin, ABD ile kademeli bir ticaret anlaşmasına en kısa sürede varmayı ümit ediyor

Çin, bir an önce ABD ile uzun süredir devam eden ticaret anlaşmazlığını giderecek kademeli bir anlaşmaya varmak istediğini ve ek gümrük vergilerininin kaldırılmasını umduğunu bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

ABD Başkanı Donal Trump’ın ilk planı Çin’den ithal edilen yaklaşık 250 milyar dolar değerindeki üründen alınan gümrük vergisini geçen hafta itibarıyla yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarmaktı. ABD yönetimi ayrıca yaklaşık 156 milyar dolar değerindeki ürüne 15 Aralık tarihinden itibaren getirilecek yüzde 10 ek gümrük vergisiyle ilgili nihai bir karara varmış değil.

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Trump bugün (17 Ekim) yaptığı açıklamada ise Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile yakında Şili’de yapılacak APEC Forumu’nda görüşene kadar büyük ihtimalle Çin ile bir ticaret anlaşması imzalanmayacağını söylemişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, kademeli anlaşmanın piyasalarda güveni tekrar tesis edeceğini ve belirsizliği azaltacağını söylerken iki tarafların yakın temas halinde olduğunu ekledi.

Gao sözlerini şöyle sürdürdü: “İki taraf için de nihai hedef ticaret savaşının sona ermesi ve tüm ek gümrük vergilerinin kaldırılmasıdır… İki ülkenin de birlikte çalışmayı sürdüreceğini, müzakerelerin ilerleyeceğini ve kademeli bir anlaşmaya bir an önce varılacağını umuyoruz.”

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Trump 11 Ekim’de Çin ile olan anlaşmanın ilk aşamasının çerçevesinin tamamlandığını açıklamış ve tehdit olarak öne sürdüğü gümrük vergilerini daha da artırma kararını ötelemişti. Ancak iki ülkeden de yetkililer anlaşmanın son halini alması için yoğun çalışma gerektiğini belirtmişti.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin dünkü açıklamasında ABD’li ve Çinli heyetlerin anlaşmanın ilk aşamasına nihai halini vererek önümüzdeki ay iki ülke başkanının imzasına yetiştirmeye çalıştıklarını söylemişti.

Mnuchin, Trump yönetiminin amacının anlaşmanın 16-17 Kasım’da Şili’nin Santiago kentinde gerçekleşecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği toplantısında iki ülke başkanı tarafından imzalanması olduğunu ifade etmişti.