Çin 6G çalışmalarına başladı

Çin devlet medyası kısa süre önce 5G teknolojisini hayata geçiren Çin’in, 6G teknolojisi için çalışmalara resmi olarak başladığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Science and Technology Daily tarafından aktarılan habere göre, ülkedeki bakanlıklar ve araştırma enstitüleri ulusal 6G teknoloji araştırma ve geliştirme ekibi kurmak için ‘başlangıç toplantısı’ yapmak üzere bu hafta bir araya geldi.

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Son derece hızlı mobil veri hizmetleri alanındaki teknolojiler, son aylarda ABD ile Çin arasındaki önemli bir anlaşmazlık noktasını oluşturdu.

ABD’nin mayıs ayında Amerikan yapımı parçalar satın almasını yasakladığı dünyanın en büyük telekom ekipmanı üreticisi Çinli Huawei de 5G kurulumunda ciddi payı olan şirketlerden. ABD ise, Huawei ekipmanlarının Çin tarafından casusluk amacıyla kullanılabileceğinden endişe ediyor.

Çin’in üç büyük kamu telekom şirketleri China Telecom, China Unicom ve China Mobile, geçen hafta birçok büyükşehirde 4G’den en az 20 kat daha hızlı olduğu belirtilen 5G teknolojisi hizmeti vermeye başlamıştı.