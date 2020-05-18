CİMER: Servis ücretinin iadesi için tüketici hakem heyetine başvurun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin kullanmadığı servis ücretlerinin iadesi için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılması gerektiğini belirtti.

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre, bir veli başvurusuna verdiği yanıtta CİMER, 6502 sayılı kanun kapsamında bireysel tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde iki kurumun yetkili kılındığını belirtilerek “Bunlar, illerde oluşturulan tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleridir. Halen tüketici mahkemesi oluşturulmayan yerlerde ise genel görevli asliye hukuk mahkemeleri, tüketici mahkemesi sıfatıyla görev yapmaktadır” dendi.

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Heyet kararlarına itiraz için mahkeme

Yanıtta şu bilgilendirmeye yer verildi: “Değeri 6 bin 920 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde olan illerde, değeri 6 bin 920 lira ile 10 bin 390 lira arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvurulması zorunludur. Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde, değeri 10 bin 390 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde, değeri 6 bin 920 lira ile 10 bin 390 lira arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvurulması zorunludur. İl ve ilçe tüketici hakem heyetlerinin verdiği kararlar tarafları bağlar. Taraflar, bu karara karşı 15 gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edebilirler. Bu değer ve üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici hakem heyetine başvuru yapılamayacağından tüketici mahkemelerine başvuru yapılması zorunludur. Mal veya hizmeti satın aldığınız yerdeki Tüketici Hakem Heyeti’ne veya tüketici mahkemesine fatura, satış fişi, sözleşme gibi belgelerle birlikte başvurmanız gerekmektedir.”