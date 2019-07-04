Çimentoda üretim yüzde 33, iç satış yüzde 41 azaldı

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Başkanı Nihat Özdemir, yurt içi çimento satış fiyatının ton başına ortalama 35 avroyla yurt dışına kıyasla çok geride olduğunu belirterek, düşük fiyatın sektörün büyümesine ve finansmanların geri ödemesine olumsuz etkisinin olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA

TÇMB’nin düzenlediği değerlendirme toplantısında konuşan Özdemir çimento üretiminin ilk dört ayda baz etkisi ve ekonomideki ivme kaybı nedeniyle yüzde 33 gerilediğini belirterek, iç satışların yüzde 41 azaldığını kaydetti.

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Özdemir ayrıca yılın ilk yarısında çimento ihracatının yüzde 38 artarak 5.3 milyon ton, klinker ihracatının da yüzde 116 artarak 6 milyon ton olduğunu ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre konut satışları mayıs ayında geçen yıla kıyasla yüzde 31.3 azalarak 82 bin 252’ye gerilemişti.



