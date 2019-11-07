Cilt hastalığı var diye hastanede terk edilen bebeğe dört aydır hemşireler bakıyor

İtalya’nın Torino kentinde, güneşe maruz kalmamasını gerektiren bir cilt hastalığı olan dört aylık bebek anne-babası tarafından terk edildi. ‘Giovannino’ adlı bebeğe dört aydır doğduğu hastanenin hemşireleri bakıyor.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Ağustos ayında dünyaya gelen, ‘harlequin iktiyozis’ adlı, cildin kuru ve kalın olmasına neden olan kalıtsal cilt hastalığı nedeniyle güneş ışınından uzak tutulması gereken Giovannino’ya aylardır bakan hemşireler, İtalya’da yayımlanan La Stampa gazetesine konuştu.

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Bebeğin birkaç hafta içinde ‘Sant’Anna’ adlı hastaneyi terk etmesi gerektiğini söyleyen hemşireler, “Doğar doğmaz terk edildi. Neden anne-babası bulunamıyor veya başka bir çözüm aranmıyor bilmiyoruz. Bebek için çok kaygılanıyoruz” dedi.

Giovannino’nun karnını doyuran, kucaklarına alıp gezdiren ve günde birkaç kez cildini nemlendiren hemşireler, “Bir gün kendisine ait bir odası olacağını hayal ediyoruz” diyerek yetkililere çözüm bulmaları için çağrı yaptı.

Yerel yönetimin hastanenin yeni doğum ünitesinin yoğun bakım bölümünde tutulan bebekten haberdar olduğu, anne-babasını bulmaya çalıştığı ancak başaramadığı belirtildi.

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Giovannino’nun öyküsü basına yansıyınca onu evlat edinmek için hastaneye çok sayıda kişi başvurdu; anne-babası ortaya çıkmazsa devlet koruması altına alınacağı veya evlatlık verileceği tahmin ediliyor.