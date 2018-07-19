Çiller’e göre ‘kriz beklentisi’ var: Yeni hükümet sistemi fırsat

Son dönemde iktidara verdiği destekle dikkat çeken eski başbakanlardan Tansu Çiller, özel kesimde çok ciddi bir ‘kriz beklentisi’ olduğunu belirterek krizin yeni hükümet sistemiyle aşılabileceğini savundu.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi bugünkü yazısında Çiller’le yaptığı görüşmeyi aktardı.

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Ekonomi profesörü Çiller sözlerine “Özel kesimde çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum” diye başlayıp şöyle devam etmiş: “Geçmişte cendereden geçmiş ve 5 Nisan’da ekonomik istikrar programı açıklamış bir eski başbakan olarak hem tecrübelerimi hem de bu krizi atlatmada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getirdiği fırsatlardan ve sunduğu imkânlardan söz etmek istiyorum. Krizi aşmada yeni hükümet sistemi çok büyük fırsat veriyor. Daha hükümet yeni kurulmuşken ve henüz sistem oturmadan yapılan değerlendirmeleri ise haksızlık olarak görüyorum. Bu sistemin oturmasına fırsat vermek lazım. Görülecek ki bu sistem hızla sorunların çözümüne imkân verecek. Sistem hızlı karar almayı gerekli kılıyor, ayrıca Sayın Erdoğan’la birlikte çok güçlü bir liderliğe sahip.”