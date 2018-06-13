Çiller’den Akşener’e: ‘Belge’ sözleri benim değil, üzerimden rant peşinde koşulmasın

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, kendisine ait olduğu iddia edilen “Akşener, 28 Şubat’ta devletin belgelerini ABD’ye sattı” sözlerini yalanladı ve İYİ Parti lideri Meral Akşener’e yanıt verdi: “Kimse benim ismim üzerinden siyasi rant peşinde koşmasın.”

Elazığ’da konuşan Akşener, sosyal medyada kendisiyle ilgili dolaşan bir iddiayı anlatmış ve Çiller’den yanıt istemişti: “Sosyal medyada bir şey dolanıyor. Çiller demiş ki; ben 28 Şubat’ta devlet belgelerini ABD’ye satmışım. Yalnız bu belgeleri görenler AKP’de milletvekili. Buradan ilan ediyorum. Sayın Çiller bunun doğru veya yalan olduğunu açıklamak zorundadır. Bir başbakan olarak, o devrin başbakanı olarak yapmak zorundadır. Belinde silah olanlardan kimlerin titrediğini, kimlerin kaçtığını, kimlerin korkudan titrediğini açıklamak zorundadır.”

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AA’nın aktardığına göre Çiller, sosyal medyada ismi kullanılarak yapılan açıklamaların kendisine ait olmadığını söyledi.

Çiller, yaptığı yazılı açıklamaya şöyle devam etti: “Benim tarafımdan yapılmayan hiçbir açıklama bana ait değildir. Ayrıca hiç kimse benim ismim üzerinden siyasi rant peşinde koşmasın.”