Çiller de AKP’nin mitinginde: Milli bir şuurla buradayım

Eski başbakan Tansu Çiller, AKP’nin İstanbul’daki mitingine katıldı.

AKP’nin ‘büyük’ mitingi için bugün binlerce AKP’li Yenikapı miting alanında öğleden sonra toplandı. Mitinge katılanların arasında Çiller’in de olması dikkat çekti.

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AA’nın aktardığına göre gazetecilere konuşan Çiller, Türkiye’nin ‘ciddi bir kıskaç altında’ olduğunu söyledi.

Bunun dış politika, terör ve ekonomide görüldüğünü dile getiren Çiller, ‘Türk askerinin son dönemde terörle mücadelede destan yazdığını’ ifade etti.

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‘Güvenlik yoksa özgürlük yok’

Eski başbakan, şunları söyledi: “Terör mücadelesinin çok önemli bir unsuru dış politikadır. Dış politikada bu defa görüyoruz ki, çok dar bir alanda değişen müttefikler ve çok ani kararlar, ciddi bir kararlılık ve çok süratle getirilen çözümler var. Bütün bunların yanında terör mücadelesi aynı zamanda bir demokrasi mücadelesidir çünkü güvenliği getirirsin. Güvenlik olmadan özgürlüklerin olması mümkün değildir. Bu güvenlik ortamında ve normalleşme ile bütün bu özgürlükleri yaşamaya başlayan vatandaşlar aslında bu mücadeleyi yapan siyasileri de kucaklar.”

‘İttifak’ı eleştirdi

Çiller, yaklaşam seçimler için yapılan ittifaka dair de şunları anlattı: “İttifakların bir bölümünün çok parçalı olduğunu görüyorum. Burada dört veya beş ortaklıktan müteşekkil bir ittifak ortaya çıkmakta. Bunlar saygın partiler olabilir, saygın liderleri de olabilir ama bu eşyanın tabiatında uyumu sağlama zorunluluğu var. Bu partilerin misyonları, hedefleri, siyasi kültürleri başka. Netice itibarıyla bu uyumu sağlayacaklar ve belki de çoğunluğu burada da sağlayamayıp belki 6’ncı bir ortağı meclise götürecekler. Türkiye’nin önünde çok acil çözüm bekleyen terör olsun, dış politika olsun, ekonomik sorunlarda olsun, bütün bu meselelere çok acil çözümler getirecekler, bunları çok zor görüyorum.

Bu koalisyonlarla ilgili tespitlerimi şimdi yapmıyorum, bunu 2000’li yılların başında aktif siyasete veda ederken milletle ve partimle de paylaştım. Yüzde 10 barajına takılmış olan partimin önünü açmak için kendi irademle çekildim. Ama orada tespitimi ifade ettim. Dedim ki, koalisyonlarla, parçalanmış koalisyonlarla çözüm üretmek ve milleti memnun etmek çok zordur. Aslında demokrasinin de hedefi bu, milleti memnun edebilmek. Burada bir ekonomi profesörü, bir eski hazine bakanı, eski dışişleri bakanı, başbakan yardımcısı ve eski bir başbakan olarak bütün bunların deneyiminden geçtikten sonra bunlara işaret ettim. Koalisyonların tabiatında çok acil çözümlere cevap verme refleksi zayıftır.”

Çiller, “Siyasete dönmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna da “Ben bugün sadece milli bir şuurla buradayım” yanıtını verdi.