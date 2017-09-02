‘Çılgın proje’ için ilk adım: Kanal İstanbul’un etüt proje sözleşmesi imzalandı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yapılması durumunda sadece Marmara’da değil Ege ve Karadeniz’de de doğa felaketine yol açacağı uyarısı yapılan Kanal İstanbul için etüt proje sözleşmesinin imzalandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başbakanlığı döneminde Kanal İstanbul’u ‘çılgın proje’ olarak tanıtmıştı.

Reklam

AA’ya konuşan bakan Arslan, ulaştırma, lojistik ve turizm gibi geniş bir yelpazede etkisinin büyük olacağını savunduğu projeyi hayata geçirmek için çalışmalara başlandığını söyledi.

İstanbul Boğazı’ndan yıllık ortalama 53 bin geminin geçtiğini anlatan Arslan, özellikle tehlikeli madde taşıyan gemilerin boğazda oluşturduğu riskli geçişlerin oldukça fazla olduğunu söyledi.

‘162 zemin sondaj çalışması yapıldı’

Arslan şöyle devam etti: “Proje alanı alternatif güzergahları değerlendirilmiş olup, en ideal güzergah tespit edilmeye çalışılmıştır. Kanal koridoru yaklaşık 43 kilometre olup, kanal kesiti ve kesin güzergahı etüt proje ve danışmanlık hizmetleri sonunda belirlenecek.”

Proje alanında bakanlık tarafından 162 zemin sondaj çalışması yapıldığını belrterek, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin imar plan çalışmalarını, TOKİ’nin çevre düzenleme çalışmalarını yaptığını, bazı üniversitelerin de raporlar hazırladığını aktardı.

‘3 Temmuz’da imzalandı’

Kanalın güzergahının netleştirilmesi ve kesitlerinin ortaya konulması için etüt proje kapsamında 3 Temmuz’da sözleşme imzalandığını kaydeden bakan, sözleşme kapsamında bakanlıkça yürütülecek çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: “Ekolojik, çevresel ve mühendislik ve ÇED etki analizinin yapılması, Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerindeki su hidrodinamiği ve akış rejimlerinin incelenecek, yapılan saha çalışmalarına ilave geoteknik, jeolojik, hidrojeolojik, jeofizik gibi çalışmalar yapılacak, benzer projelerin mühendislik teknolojilerinden faydalanılarak, fizibilite raporu hazırlanacak, kamulaştırmayla ilgili hususlar belirlenecek, yapım işleri için ihale dosyaları hazırlanacak, Kanal İstanbul projesinin diğer ulaşım modlarıyla entegre bölgeleri belirlenecek.”