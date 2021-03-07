Çilem Doğan: Kendimi savunmasaydım bugün Emine Bulut, Pınar Gültekin gibi nice kadınlardan biri olacaktım

Şiddet gördüğü eşi Hasan Karabulut’u (33) öldürdüğü gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası alan ve ardından kefaletle serbest bırakılan Çilem Doğan’ın (30), davasında Yargıtay süreci devam ediyor: “O gün eğer hayatımı savunmuş olmasaydım, bugün Emine Bulut, Pınar Gültekin, Özgecan Aslan gibi nice kadınlardan biri olacaktım.”

Fotoğraf: DHA

Çilem Doğan, 2013 yılında evlendiği bir çocuğunun babası Hasan Karabulut’u, şiddet gördüğü ve kendisini fuhşa sürüklemek istediği gerekçesiyle 8 Temmuz 2015’te tabancayla vurarak öldürmüştü.

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Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığıdavada tahrik ve iyi hal indirimiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Doğan’ın avukatı 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne müvekkilinin uygun görülecek adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesi için talepte bulunmuştu. Mahkeme heyeti Doğan’ı 20 Haziran 2016’da 50 bin TL kefaletle tahliye etmişti.

Yargıtay’a gönderilen davada cezası onanırsa genç kadın 15 yıl hapis cezası nedeniyle tekrardan cezaevine girecek.

Yaşadıklarına tüm Türkiye’nin şahit olduğunu ve bugüne kadar yanında olan herkese çok teşekkür ettiğini kaydeden Çilem Doğan DHA’ya konuştu.

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Tahliye olduğu günden bu yana hukuk mücadelesi verdiğini söyleyen cezası onanırsa cezaevine girmekten korkmadığını belirterek şöyle devam etti: “Fakat gerçekten suç işleyen insanların cezaevine girmesi taraftarıyım. Ölmekten son anda kurtulduğum için cezaevine tekrardan girmek istemiyorum. O gün eğer kendimi, hayatımı savunmuş ve can derdine düşmüş olmasaydım, bugün Emine Bulut, Pınar Gültekin, Özgecan Aslan gibi nice kadınlardan biri olacaktım.”

‘Bütün kadınlar ve kızım adına mücadele ediyorum‘

Çektiği acıların kendisini psikolojik olarak yıprattığını fakat çocuğu için her zaman ayakta kaldığını dile getiren Doğan, defalarca şiddete, zulme maruz kalmış bir kadın olarak cezaevine girmesinin vicdani bir karar olmayacağını ifade etti.

Yargının adil bir karar vereceğine dair umutlu olduğunu belirten Doğan şunları söyledi: “Bütün kadınların ve kızımın adına mücadele ediyorum. İşyerinde, sokakta, otobüste evinde mücadele eden kadınları selamlıyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Kadınların ölmediği bir dünya diliyorum.”

Mahkemenin, müvekkili Çilem Doğan hakkında ‘tahrik altında kasten öldürme’ suçundan verdiği 15 yıllık cezaya mahkeme başkanının muhalefet şerhi koyduğunu hatırlatan Avukat İsa Ayanoğlu, bu şerhin doğrultusunda cezaya itiraz ettiklerini belirterek şu bilgileri verdi: “Ancak hakkındaki karar duruyor. Bu konuyla ilgili şu anda Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi’nde inceleme devam ediyor. Çilem Doğan’ın ‘meşru savunmada sınırın aşılması suretiyle’ hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi gerektiği yönünde itirazda bulunduk. Defalarca eşi tarafından darp edilmiş, yaralanmış, silah kabzasıyla vurularak kafası yarılmış, kemikleri kırılmış, ölümle tehdit edilmiş, korkmuş, sindirilmiş, ölüm korkusu içinde çaresiz kalmış bir kadının son hamlesiyle yapmış olduğu eylemin cezalandırılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Umarım bu ceza Yargıtay’dan döner.”