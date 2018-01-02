Çikolataya veda mı: Kakao 40 yıl içinde yok olabilir

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından hazırlanan rapora göre, çikolatanın hammaddesi kakao tohumlarının hasat edildiği kakao bitkisi, önümüzdeki 40 yılda yok olabilir.

Kakao bitkisi, ekvatordan yaklaşık 10 derece kuzey ve güneyde, bol miktarda yağış içeren, nemli iklimlerde ve nitrojen bakımından zengin topraklarda özel koşullarda yetişiyor. Genel olarak, dünyadaki çikolata hammaddesinin yarısından fazlası Fildişi Sahili, Gana ve Endonezya’dan geliyor.

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DHA’dan Mergim Özdamar’ın haberine göre, NOAA raporuna göre, küresel ısınma, kakaonun yaşamını sürdürmesi için gereken koşulları ortadan kaldıracak ve halen bitkinin yetiştiği 290 bölgenin yüzde 90’ından fazlası bu bitkiye uygun olmaktan çıkacak.

Raporda, üreticilerin yeni plantasyonları, yabani hayatın sığınma yeri olan dağlık bölgelere taşımak zorunda kalabileceklerine dikkat çekiliyor.

Londra merkezli araştırma şirketi Hardman Agribusiness’den Doug Hawkins, Daily Mail’e yaptığı açıklamada, “Tüm işaretler önümüzdeki birkaç sene içerisinde 100 bin ton çikolata açığı olabileceğini gösteriyor” dedi.

Haberde, “Bu, özellikle batıdaki insanlar için büyük bir endişe kaynağı; çünkü, sıradan bir Batılının yıllık ortalama çikolata tüketimi 286 adeti buluyor” denildi.

Bununla birlikte, Business Insider’a göre, kakao bitkisinin genetik modifikasyonu bu soruna bir çözüm olabilir.

Araştırmacılar, kakao tohumlarını değiştirmek için yeni gen düzenleme teknolojisi CRISPR-Cas9 kullanarak onları daha kuru ve daha kuru şartlarda hayatta kalacak kadar dayanıklı yapmayı planlıyor.

Önemli DNA parçalarının bulunup değiştirilmiş DNA parçaları ile değiştirildiği bu teknik, daha önce bitkileri karanlıkta parlayan oldukça duyarlı sensörlere dönüştürme amacıyla kullanılmıştı.