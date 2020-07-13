Çıkaramadığı yüzükten itfaiye sayesinde kurtuldu

Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, Buğdaylı Mahallesi’nde yaşayan 71 yaşındaki Cemile Masatdereli, parmağındaki yüzüğü çıkaramayınca Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden yardım istedi.

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Eve giden itfaiye ekipleri, Masatdereli’nin metal yüzüğünü özel aletle keserek çıkardı.

Yüzükten kurtulan Masatdereli, itfaiye ekiplerine şu sözlerle teşekkür etti: “Yavrum sizlere kurban olurum. Allah yardımcınız olsun, beni bu yüzükten kurtardınız. Allah sizlerden razı olsun.”