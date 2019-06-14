Cihangir’deki doğalgaz patlamasında İGDAŞ teknisyenlerine ceza

İstanbul’da, Beyoğlu’ndaki Cihangir semtinde 12 Haziran 2016’da meydana gelen ve bir kişinin ölümü, bir kişinin de ağır yaralandığı olayla ilgili olarak iki İGDAŞ teknisyenine üç yıl dörder ay hapis cezası verildi.

Cihangir’de Safir apartmanındaki patlama. 12 Haziran 2016. Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Cihangir’de 12 Haziran 2016’da, beş katlı Safir Apartmanı’nın en üst katında meydana gelen doğalgaz patlamasında, simitçi Feridun Yükseltürk ölmüş, taksici Veysi Bulut ağır yaralanmıştı. Doğalgaz patlamasına ilişkin görülen davada mahkeme, İGDAŞ’ta teknisyen olan iki sanığı ‘Taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olmak’ suçundan üç yıl dörder ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, daire sahibi ve kombi servis yetkilisi iki sanığın ise beraatine karar verdi.

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İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, sanıklar ev sahibi Pınar Arslantürk, kombi servis yetkilisi Murat Savaş Polat ile haklarında ceza hükmedilen İGDAŞ görevlileri Yusuf Yurttaş ve Fatih Akdemir katılmadı. Patlamada ağır yaralanan ve olaydan bu yana bitkisel hayatta olduğu belirtilen Veysi Bulut’un yakınları ve taraf avukatları ise duruşmada hazır bulundu.

Avukatlar: Daire sahibi asıl kusurlu

Mağdur avukatları, karar itiraz edeceklerini açıkladı. Fotoğraf: DHA

Duruşma çıkışında mağdurların avukatı Hasan Pilavcı şu açıklamayı yaptı: “Dava adalet açısından büyük bir talihsizliktir. Dağ fare doğurmuştur. Ağır kusurlu olmasına rağmen patlamanın meydana geldiği daire sahibi beraat ettirilmiştir. Kusursuz görülmüştür. Yıllarca adalet bekleyen mağdurların yarasına daha da kanatılmıştır bu kararla. Karara karşı her türlü yasal yollara başvuracağız.”