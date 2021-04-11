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Yaramazlara biraz batar!

Cihangir’de bir kadını bıçakla saldırarak taciz eden şüpheli yakalandı

Cihangir’de bir kadının uğradığı taciz görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekiplerince aranılan şüpheli yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Cihangir Sanatkarlar Parkı’nda elinde telefonla yürüyen kadın, arkasından gelen kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan ve boğazını sıkarak taciz ettiği kadın arasında boğuşma yaşandı. Yaşanan boğuşmanın ardından saldırgan cebindeki bıçağı çıkararak kadının boğazına dayadı.

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Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın gerçekleştiği yer ve çevresindeki kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti.

Şüpheli, olayda kullandığı bıçak ve giydiği aynı kıyafetle Sancaktepe’de gözaltına alındı.

AA’nın aktardığına göre yüzde 50 engelli ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen saldırganın, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor.

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