Üç semti hedef gösteren Akit TV sunucusuna zorla getirilme kararı

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İstanbul’un üç semtini hedef gösteren Akit TV sunucusu Ahmet Keser hakkında zorla getirilme kararı çıktı.

‘Gün Başlıyor’ programının sunucusu, Afrin’deki sivil ölümü iddialarına tepki gösterirken, “Sivil öldürecek olsak Cihangir’den başlarız, Nişantaşı, Etiler… Di mi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var” demişti.

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Bu sözlere kamuoyunda yoğun tepki gelmiş, iki ayrı suç duyurusunun ardından Küçükçekmece savcılığı, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ten soruşturma başlatmıştı.

Akit TV ise, Keser’in istifa ettiğini duyurmuş, başsavcılığın, Keser hakkında, ‘basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırladığı iddianame kabul edilmişti.

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Hürriyet’ten Ceylan Sever’in haberine göre, Küçükçekmece 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında ihbar eden sıfatında olan CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in avukatı Onur Cingil ve müdahil olmak isteyen işinsanı Şecaattin Çelikler’in avukatı Gülcan Karakaş’ın katılma talepleri reddedildi.

Sanık Keser şehir dışında olduğunu gerekçesiyle katılmadı.

Sanık avukatı Ali Paççi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 23 Şubat 2018’de Afrin Harekatı’na ilişkin yaptığı basın açıklamasını dosyaya sunarak, “Açıklamada yer alan ifadelerde kamuoyunu yanıltmak amacıyla fotoğraf, video, bilgi ve haberlerin gerçek dışı paylaşıldığı anlatılmaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere müvekkilim basın açıklamasında da dile getirilen eleştiriler nedeniyle bu sözleri söylemiştir. TSK’dan ilgili açıklamanın celbini talep ediyorum” dedi.

Mahkeme, Zeytindalı Harekatı’na ilişkin TSK’nın 23 Şubat 2018’de yaptığı basın açıklamasının istenmesine karar verdi. Duruşmaya gelmeyen Ahmet Keser hakkında ise zorla getirilme kararı verildi.