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Yaramazlara biraz batar!

Cihaner: Veri kopyalama için yürütmeyi durdurma kararı verilemez

Eski Erzincan cumhuriyet savcısı ve CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun verilerin kopyalanmasına ilişkin talimatına yönelik alınan yürütmeyi durdurma kararına Twitter hesabından tepki gösterdi.

Fotoğraf: CHP

Cihaner, İstanbul 4’üncü İdare Mahkemesi’nin aldığı kararı şu iki maddeyi sıralayarak değerlendirdi:

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“1- İdarece yapılan araştırmalar, incelemeler, raporlar, tutanaklar, tavsiye ve görüş hazırlama gibi işlemler iptal davasına ve yürütmeyi durdurmaya konu olamaz.

2- Davacıların bu işlem nedeniyle menfaatleri ihlal edilmiş olamaz. Talimat, davaya konu edilemeyecek bir iç işlemdir.”

İmamoğlu, İBB’de 31 Mart’tan mazbatayı aldığı 17 Nisan’a kadar olan dijital verilerin kopyalanması talimatını vermiş ancak AKP’li bir meclis üyesinin itirazı neticesinde idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

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