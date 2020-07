Cihaner, Kılaçdaroğlu’na rakip: Liderin değil, halkın partisine ihtiyaç var

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: DHA

CHP’nin, 37’nci olağan kurultayı 25-26 Temmuz’da Ankara’da yapılacak.

Kurultayın CHP geleneğini geleceğe taşıma göreviyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Cihaner, şunları söyledi: “Geçmişe dönmek için değil, geleceği kurmak için, yurdumuzda ve dünyada ön şartsız barış için, eğitim, sağlık, beslenme, barınma, çalışma hakkı için, çocuk, kadın, yaşlı, engelli, LGBT, her inancın, her kimliğin, her etnisitenin bir arada ve eşit yaşamalarının ön koşulu olan laiklik için, insancıl bilim ve yaratıcı sanat için, özgürlüklerin koruyucusu adalet için, ırmaklarımız, denizlerimiz, dağlarımız, ormanlarımız, hayvanlarımız için, gelecek için CHP’ye ihtiyaç var. CHP’nin de ihtiyaç duydukları var.“

‘Liderin değil, halkın partisi‘

Cihaner, liderin aldığı kararlara uyan milletvekillerine değil, üye, delege ve milletvekillerinin karar alma süreçlerine katıldığı MYK ve parti meclisine ihtiyaç olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: “CHP’nin en güçlü yönetim organı parti meclisi olmalı. Liderin seçtiği parti meclisine değil, üyelerin seçtiği parti meclisinin temsilcisi liderlere ihtiyacımız var. Liderin partisine değil, halkın partisine ihtiyacımız var.“

‘Dünyayı değiştirebilecek bir konum’

Cihaner, CHP genel başkanlığı dünyayı değiştirebilecek bir konum olduğunu savunarak, “Önce partimizi sonra ülkemizi sonra dünyayı değiştirmeye talibiz” dedi.