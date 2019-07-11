Çiğli halkı öneri ve taleplerini dile getirmek için sandık başında

İzmir’in Çiğli ilçesinde belediye, Çiğli’nin 26 mahallesinde vatandaşların dilek, öneri ve taleplerini dile getirebilmeleri için sandık kurdu.

BirGün’ün haberine göre, 11-12 Temmuz tarihleri arasında Çiğli sakinleri hazırlanan formlara belediyenin uygulamalarına dair yorumlarını yazarak mahallelerindeki sandıklara atacak.

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Fotoğraf: BirGün

Esentepe Mahallesi’nde kurulan sandık başına giden CHP’li Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, uygulamanın Çiğli’de yaşayanların beklentilerinin belediye tarafından çok daha etkin şekilde karşılanabilmesi için başlatıldığını dile getirdi.

Öte yandan başkan yardımcıları da ‘mahalle çalıştayları’ düzenleyerek tespit edilen sorunlara dair çözümler üretmek için birçok kişiyle bir araya geliyor.

Sosyal belediyeciliğin gereklerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Gümrükçü şöyle konuştu: “Sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz arasında insan onuruna yakışır yaşam koşullarının sağlanması yer alıyor. Çiğli’nin geleceğini planlarken popülist ve geçici çözümlerden uzak durup, gerek bugün, gerekse gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yerelde sürdürülebilir kalkınmayı ilke olarak belirledik. Çiğli’nin kaynaklarını, doğa ile kalkınma arasındaki dengeyi koruyan, mahalleler ve sosyal guruplar arasındaki eşitsizliği minimize etmeyi hedefleyen ve üretimi destekleyen bir yönetim anlayışı içerisinde kullanacağız.”