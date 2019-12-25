Çiğdem’i öldüren sevgilisine indirimsiz müebbet hapis

Kayseri’de tartıştığı sevgilisi Çiğdem Tokgöz’ü öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Aslan Aydemir, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA

Olay, 28 Ekim günü Talas ilçesinde Tokgöz’ün yaşadığı evde meydana geldi. Aydemir (41), tartıştığı Tokgöz’ü (28) bıçaklayarak, öldürdü. Yakınları tarafından polise teslim edilen Aydemir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Aydemir hakkında Kayseri 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek insan öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık ile Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Mahkeme, Aydemir’i ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Cezada iyi hal ve tahrik indirimi uygulanmadı.