Çiğdem Toker: Yine topluma açıklanmayan bir elektrik iletim hattının ihalesi…

Bir önceki yazıda, nadir rastlanan bir durumu haber vererek Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 21/b usulüyle gerçekleştirdiği asfalt kaplama ihalesini değil ilan etmemek, YouTube’dan canlı yayımladığına yer verdim.

Böyle bir istisnadan sonra yine topluma açıklanmayan bir elektrik iletim hattının 21/b ihalesini okurlara duyuralım. Kırklareli İli, Babaeski sınırları içindeki Verbena Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’nde üretilecek elektriği İstanbul’a taşıyacak olan elektrik iletim hattının “tasfiye sonrası bakiye işleri”nin ihalesi.

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Tabloya bakıldığında en düşük teklifi Kolin+Armin ortaklığının verdiği görünüyor. Ama ihalenin yaklaşık maliyetiyle karşılaştırıldığında düşük değil bu teklif… Çünkü TEİAŞ’ın bu proje için belirlediği yaklaşık maliyetin 55 milyon 58 bin 972 TL olduğunu öğrendik.

Devletin bu proje için saptadığı yaklaşık maliyetten daha yüksek bir teklifi TEİAŞ kabul edecek mi yoksa ihaleyi iptal edip yenileyecek mi, izleyip göreceğiz.

Çiğdem Toker’in yazısı