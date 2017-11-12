Çiğdem Toker: Yıldırım, Malta’da kurduğu şirketlerin getirdiği vergi kaybını anlatmalı

Ne dedi Başbakan Binali Yıldırım, Paradise Papers’a dair haberimiz kendisine sorulunca? En önemlisi, oğullarının Malta’daki şirketlerini kabul etti. “Benim dokunulmazlığım var ama çocuklarımın yok. Buradan davet ediyorum. Her türlü soruşturma açılsın” diye de ekledi.

(“Bu soruşturmayı başlatabilecek savcı var mı?” sorusu bir kenarda dursun.) Peki Meclis’te ne oldu daha bu sözlerin üstünden 24 saat geçmeden?

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HDP’nin bu konudaki (CHP’nin desteklediği) araştırma önergesi AKP oylarıyla reddedildi. Yani iktidar partisi, Başbakan’ın oğulları ve yakınlarının vergi cenneti ülkelerdeki şirketleriyle ilgili araştırma yapılmasını istemedi.

Oysa gerçek öylesine çıplak ki, kimse aksini iddia edemiyor:

Başbakan’ın çocuklarının Malta’da kurduğu şirketler, ülkemiz açısından vergi kaybıdır. Türkiye’de kurulsa vergi dairesine ödemeleri gereken kimbilir kaç TL kendilerinde kalmıştır.

O nedenle Yıldırım’ın, Borçlar Kanunu’ndaki “sebepsiz zenginleşme”yi hatırlatan tutarıyla gazetemizden 500 bin TL istemeden önce bu vergi kaybını anlatması gerekiyor.

Sayın Başbakan’dan ikinci olarak da Kurumlar Vergisi Kanunu’nda 2006’da yapılan değişikliğin gereğini neden yerine getirmedikleri sorusuna cevap bekleniyor.

Neden 11 yıldır Bakanlar Kurulu, şu vergi cenneti listelerini açıklamadı. Neden?

Çiğdem Toker’in yazısı