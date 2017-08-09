Cep telefonu ve tablet satışla­rından TRT’ye gelir olarak ak­tarılan yüzde 6 bandrol vergisi, yüzde 10’a çıkarıldı.

Neden mi?

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Muhalefet partilerinin haber ve etkin­liklerine yer ayırmayan TRT, daha çok Payitaht Abdülhamit, daha çok Diriliş Ertuğrul dizisi yaptırsın, bir siyaset tak­tiği olarak “vatan hainliği”, “bölücülük”, “hıyanet”, “düşmanlık” kavramları daha çok prim yapsın, AKP, yeni Osmanlıcı dizilerle milliyetçi muhafazakâr tabanı daha çok konsolide edebilsin diye.

Dış yapım adı altında yaptırılan program­lara ödenen para 753 milyon 500 bin TL.

Sadece “program” bazında baktığı­nızda, 2015’ten 2016’ya, bir yılda 240 milyon TL’lik artış var. Bu paraların bir yerden bulunması lazım.

O halde: Yeni payitahtlar için vatan­daş tabletlerine hücum.

Çiğdem Toker’in yazısı