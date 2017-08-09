Cep telefonu ve tablet satışlarından TRT’ye gelir olarak aktarılan yüzde 6 bandrol vergisi, yüzde 10’a çıkarıldı.
Neden mi?
Muhalefet partilerinin haber ve etkinliklerine yer ayırmayan TRT, daha çok Payitaht Abdülhamit, daha çok Diriliş Ertuğrul dizisi yaptırsın, bir siyaset taktiği olarak “vatan hainliği”, “bölücülük”, “hıyanet”, “düşmanlık” kavramları daha çok prim yapsın, AKP, yeni Osmanlıcı dizilerle milliyetçi muhafazakâr tabanı daha çok konsolide edebilsin diye.
Dış yapım adı altında yaptırılan programlara ödenen para 753 milyon 500 bin TL.
Sadece “program” bazında baktığınızda, 2015’ten 2016’ya, bir yılda 240 milyon TL’lik artış var. Bu paraların bir yerden bulunması lazım.
O halde: Yeni payitahtlar için vatandaş tabletlerine hücum.