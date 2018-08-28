Çiğdem Toker: Yazlık Saray’ın maliyetini biliyor muyuz ki, Otağ Merkezi’ni bileceğiz?

Ne var ki, tatlı mı tatlı bir espri olarak önce 1071 metrekare olarak tasarlanıp, sonra yetmeyeceğinden bahisle, 10 dönüme çıkarılan bu “Otağ Merkezi”nin bütçeye maliyeti konusunda henüz bir şey bilmiyoruz. “Henüz” demek bile doğru değil aslında. Çünkü bu maliyeti belki hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz.

Marmaris Okluk’ta yapımı süren, binlerce ağaç kesilen, ağaç kesilme haberine erişim engeli getirilen, ulaşımı için yol yapılan Yazlık Saray’ın maliyetini biliyor muyuz ki, Otağ Merkezi’ni bileceğiz?

Eski Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, 2018 bütçesi görüşülürken dahi, yani en söylenebilecek ortamda, milletvekillerince sorulmasına rağmen bu bilgiyi vermemişti.

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Hatta bırakalım yapım maliyetini, o yazlık saray için ihale bile açılmadı. İhale makamı olması gereken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu konuda açıklama filan da yapmadı. İnşaat Rönesans Holding şirketi tarafından yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği habere göre Selçuklu mimarisi ile yapılacak olan Otağ Merkezi de ihtimal böyle realize olacaktır. “İnşallah çok kısa zamanda bitiririz” ifadesine bakılırsa yine güvenilir bir müteahhit şirket göz açıp kapayıncaya dek inşaata başlar da bitirir bile.

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Kim soracak, kim ilgilenecek, kim dert edecek nasılsa, değil mi?

Ana muhalefet mi, Sayıştay mı, Meclis mi?

İflasa sürüklenen fabrikaların kuşkulu yangınlarda art arda yandığı, krediler ödenemediği için bankalara geçen ipotekli gayrimenkullerin on binlerle ifade edildiği bu dönemde bir Otağ Merkezi yapılmış çok mu?

İtibardan tasarruf mu edilecek yani? Aşk olsun.

Çiğdem Toker’in yazısı