Çiğdem Toker: Yazdıklarım görmezden geliniyor

Bir yasanın önemli bir maddesi, hukuka aykırı biçimde kullanılıyor.

Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesi bu.

“Pazarlık usulü” başlıklı 21. madde, beş ayrı durumu sıralayarak, devlet kurumlarının hangi hallerde pazarlık yoluyla ihale yapabileceğini anlatıyor.

21/b’nin kötüye kullanıldığına dair yazıların hiçbirine yalanlama veya tekzip gelmedi (…) Karayolları Genel Müdürlüğü bir açıklama dahi yapmadı.

İki seçenek var:

– Yazdıklarımın doğruluğu kabul ediliyor. Tutarlı ve mantıklı bir izah getirilemiyor.

– Yazdıklarım görmezden geliniyor. Toplumsal belleğin zayıflığına güvenilerek “Nasıl olsa az kişi ilgileniyor. Onlar da unutur” diye düşünülüyor.

Çiğdem Toker’in yazısı