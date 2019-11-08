Çiğdem Toker: Yabancı kreditörler siyasi baskı endişesiyle özel düzenleme baskısı yapıp TBMM’den yasa geçirtiyorlar

Yabancı kreditörlerin dört yıl önceki vizyonuna bakar mısınız lütfen? Türkiye’de görülecek olası davalara siyasi baskıdan endişesi sebebiyle paralarını kaptırmamak için özel düzenleme baskısı yapıp bunda başarılı olup TBMM’den geçirtiyorlar. Sayıştay’ın 2018 yılı Sağlık Bakanlığı denetim raporunda bu acıklı durum olanca açıklığıyla yer alıyor. Şehir hastanelerinde tahkim yeri Londra.

Bu vesileyle duyuralım; şehir hastaneleri yarın İstanbul’da enine boyuna tartışılacak. Türk Tabipleri Birliği ile İstanbul Tabip Odası’nca düzenlenen “Şehir Hastaneleri Yalanlar ve Gerçekler” başlıklı sempozyumda, şehir hastaneleri, bütçeye ve Hazine’ye finansman yükünden, halk sağlığına etkilerine kadar pek çok konu başlığı altında ele alınacak.

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Çiğdem Toker’in yazısı