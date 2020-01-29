Çiğdem Toker: Vergilerin nereye gittiğinin sorulmasına öfke duymakla ihaleleri gizli yapmak arasında ilişki olmalı

Vatandaşın ödediği vergilerin nereye gittiğini sormasına öfke duymak ile kamu ihalelerini ilan etmeden gizli yapmak arasında bir ilişki olmalı.

Ya da tersinden söyleyelim: Bütçeden (= vergilerimizden) karşılanacak milyarlık altyapı ihalelerini art arda yapıp, hangi şirkete hangi indirimle ihaleyi verdiğini halka duyurmayan bir siyasi anlayışın, vergisini sorgulayan vatandaşa öfke duyması gayet anlaşılır bir durum.

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Ama anlamak, vergileri sorgulamaktan vazgeçeceğimiz anlamına gelmediği gibi zamanında duyurulmayan büyük kamu ihalelerinin okurlarla paylaşılmasına da engel değil.

Çiğdem Toker’in yazısı