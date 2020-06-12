Çiğdem Toker: Vekilin ‘Akkuyu’ sorusuna bakanının cevabı ‘Ticari sır’

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Akkuyu NGS deniz yapılarının temelinin 2015 yılında atıldığını anımsatarak, geçen beş yıllık süre içinde inşaatta kullanılmak üzere hangi malzemelerin ithal edildiğini sordu.

Antmen’in TBMM Başkanlığı’na mart ayında yönelttiği soruların cevabı haziranda geldi. Bakanlık’tan üç ay sonra gelen cevap “ticari sır” oldu. Sadece milletvekili değil, temsil ettiği ‘millet‘ ile dalga geçildiği hissi veren bu cevaba karşılık Antmen de tepkisel bir karşılık verdi. Akkuyu NGS şirket yönetimindeki tek Türk vatandaşının çifte vatandaş olduğunu, bir diğer yabancı yöneticinin kendi ülkesinde yolsuzluktan mahkum olduğunu anımsatan Antmen’in şu ifadesi bence hepimizi ilgilendiriyor:

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“Yani yabancılar ülkemize her istediğini getirebiliyor ve halktan bu saklanıyor mu? Daha vahimi bana göre devlet de ne getirildiğini bilmiyor. Tamamen Rusya’ya bırakmış durumdalar. Yarın bir çatışma, savaş durumunda burası Rusya tarafından ne amaçla kullanılacak?”

Çiğdem Toker’in yazısı