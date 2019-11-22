Çiğdem Toker: Vatandaşı fazla ödemeye mecbur bırakma işlerinin, YİD sözleşmesiyle bir alakası olabilir mi?

Nasıl oldu da böyle akla ziyan uçuk senaryoların bile inandırıcı gelebilmesi, alıcı bulabilmesi üzerine konuşmaya başladık?

“Sayıştay’ın kamu hizmeti yükümlülüğü ile bağdaşmadığını belirlediği yüzde 18’lik kârda Eskişehirlilere uygulanan ambargonun etkisi var mı?” diye soruyor Çakırözer.

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Çünkü sinirlerinizi sağlam tutun: Ankara’dan Eskişehir’e bilet bulamayan yolcu, Eskişehir’e gitmek için İstanbul’a diye bilet aldığında 30 TL fazla ödemek zorunda kalıyor.

Son soru da bizden olsun: Bütün bu yer bulamama, vatandaşı fazla ödemeye mecbur bırakma işlerinin, TCDD ile Limak-Kolin-Cengiz arasında imzalanan YİD sözleşmesiyle bir alakası olabilir mi?

Çiğdem Toker’in yazısı