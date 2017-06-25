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Yaramazlara biraz batar!

   
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Çiğdem Toker: Varlık Fonu’nda yine neler oluyor?


 

Geçen hafta TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülen bir kanun tasarısı da TVF ile yakında ilgiliydi. İçinde TVF geçmiyordu ama besbelli, şirketin isteğiyle kurgulanmış bir maddeydi.

Bunun anlamı ise bir gece binlerce kişinin resen emekli edilme ihtimali.

Peki binlerce personel yıllardır çalıştıkları kurumdan emekli olmalarına uzun yıllar varken neden çıkarılmak istenir?

TVF’nin, enerji şirketlerine dair planları olduğu ve yüzlerce çalışanının resen emekli edilmiş bir BOTAŞ veya TPAO’yu daha rahat dizayn edeceği anlaşılıyor.

Çiğdem Toker’in yazısı

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