Çiğdem Toker: Türkiye Varlık Fonu’nun fikir sahibinin Ilıcak olup olmadığı sorusu gelir miydi aklınıza?

Türkiye ile Rusya ortak yatırım fonu kurdu. Hacmi 1 milyar dolar.

RFPİ (Rusya Doğrudan Yatırım Fonu) Başkanı Kirill Dmitriev ile TVF (Türkiye Varlık Fonu) Başkanı Mehmet Bostan anlaşmayı imzaladı. Bu gelişme, Cumhurbaşkanı’nın Moskova’ya günübirlik ziyaretinin öne çıkan sonuçlarından biriydi.

Dmitriev, ortak fonun ilk yatırımını, Rus inşaat sektörüne yapacağını söylemiş. İlk anlaşmayı Türk Rönesans ile yaptıklarını, yatırım hacminin de 400 milyon dolar olduğunu açıklamış.

Ayrıntılı basın açıklamaları RFPİ’nin kurumsal internet sitesine konulmuş.

Böylece -ülkemizdeki saygın iktisatçıların, kuruluş ve yapısını “parasızlıktan evdeki gümüş takımları satmaya” benzettiği- TVF’nin, ilk büyük operasyonunu gerçekleştirdiğini söylemek mümkün.

Konuya yakından bakıp dikkat çeken bazı başlıkları paylaşalım:

– İki buçuk yıl önceye dönelim. 1 Aralık 2014’e.

RFPİ Başkanı Dmitriev, Rönesans Holding’in sahibi Erman Ilıcak ile 400 milyon dolarlık anlaşma imzalıyor. Her iki isim de o zaman anlaşmanın iki ülkeye yararlarını anlatmış, soruları yanıtlamış. Röportajlar vermiş.

– Aradan geçmiş 2.5 yıl. Dmitriev bu kez yeni kurulan Türk-Rus ortak yatırım şirketinin ilk yatırımını yine Rönesans’la ve ne tesadüf ki aynı ölçekte (400 milyon dolar) yatırım yapacağını açıklıyor.

Böyle bir durumda bu anlaşma iki buçuk yıl öncekinin tekrarı mı benzeri mi diye siz merak etmez misiniz? Neyin ne kadar değiştiğini sormaz mısınız?

– İkinci ilginç nokta, Ilıcak’ın o imza töreninden sonra söylediklerinde. Hürriyet’te (2 Aralık 2014 / Erdinç Çelikkan) yayımlanan haberde Ilıcak şöyle demiş:

“RDIF’i dünyanın en başarılı yatırım fonu olarak görüyorum. Örnek alınması gerektiğini düşünüyorum.”

Bu demecin sahibi işadamı, kendi ülkesinde iki buçuk yıl sonra kurulan benzer fonun ilk projesinin ilk aktörü oluyor.

Çıkan tabloya basit bir rastlantı deyip geçer miydiniz, yoksa TVF’nin fikir sahibinin Ilıcak olup olmadığı sorusu gelir miydi aklınıza?

Saray’ın proje şirketi olmak

Rönesans, Ankara merkezli bir holding. Ama 24 yıl önceki kuruluş yeri Rusya.

Rusya’daki gayrimenkul yatırımları milyar dolarlarla ifade ediliyor.

Holdingi, Türk siyasi tarihinde önemli bir aktör konumuna taşıyan özelliğini anımsatalım:

Rönesans, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı yapan müteahhitlik şirketi.

Çiğdem Toker’in yazısı