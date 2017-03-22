Çiğdem Toker: Türk Hazinesi, günlük 45 bin trafik garantisi vermese, G. Kore şirketleri bu yatırımın altına girer miydi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım, G. Koreli şirketlerin Çanakkale köprüsü projesine yatırım yapmasını, ekonomiye güvenin yansıması diye niteledi.

Bütçenin rekor açık verdiği, Merkez Bankası rezervlerinin -ne yazık ki- eridiği, bankalara talimat yağdırıldığı bir konjonktürde, bu tezi sorgulamak elzemdir.

(Güney Kore merkezli iki şirket; Daelim ile SK Group)

“Gerçek tam olarak böyle mi” sorusunun cevabı, bir başka soruda gizli.

O soru da şu:

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) -geniş anlamda ise- Türk Hazinesi, günlük 45 bin trafik garantisi vermese, G. Kore şirketleri 10.5 milyar TL’lik bu yatırımın altına girer miydi?

Bu soruya G. Kore şirketleri “Evet” yanıtını veriyorsa, bu köşede yayımlamaya hazırım.

Neden veremeyeceklerini açıklayalım:

Yatırım bedeli böylesi yüksek bir ulaştırma projesini hayata geçirebilmek için, finans kesimine başvurma zorunluluğu var. Bankalar da haliyle bu ölçekteki projeye kredi kullandırmak için verecekleri paranın geri döneceğinden emin olmak istiyor.

İşte bunu sağlayan biricik unsur, günlük trafik garantisi.

Çiğdem Toker’in yazısı