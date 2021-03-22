Çiğdem Toker: ‘Töreler de töreler’ diye suç işleyebilecekleri için ağızları kulaklarında

İstanbul Sözleşmesi, devleti her türlü önlemi almakla yükümlü kılıyordu dedik. Fesihe ön ayak olanları en fazla rahatsız eden (kamuoyu önünde fazla tartışılmayan) tedbirlerden biri şuydu mesela:

“Kadınların daha aşağı düzeyde olduğu düşüncesine veya kadınların ve erkeklerin toplumsal olarak klişeleşmiş rollerine dayalı ön yargıların, törelerin, geleneklerin ve diğer uygulamaların kökünün kazınması amacıyla kadınların ve erkeklerin sosyal ve kültürel davranış kalıplarının değiştirilmesine yardımcı olacak tedbirler.”

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“Töreler de töreler” diye suç işleyebilecekleri için ağızları kulaklarında.

Çiğdem Toker’in yazısı