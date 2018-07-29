Çiğdem Toker: Toprak kayıyor, doğa işaret veriyor

Son yağışın ardından Sancaktape’de bir okulun istinat duvarı çöktü.

Bu, İstanbul’da bir hafta içinde üçüncü çökme haberi.

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Toprak kayıyor. Doğa işaret veriyor.

Kanal İstanbul için kanun çıkarma işlemi de tam bu işaretlerin zamanına rastlıyor.

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Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapımı planlanan Kanal İstanbul, Cumhurbaşkanı Erdoğan için “stratejik” bir proje. Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde hayalini kurduğu projeye kendisi gibi bakmayanlara kızıyor. Kızgınlığını tv’lerde ifade ediyor.

Kanal İstanbul birileri için muazzam rant kaynağı. Tabii ranta biz rant diyoruz. Rantçılar kendisine böyle demez. Onların şirketleri, “ülkenin kalkınmasına, millet memleket yararına” işlere katkıda bulunmak için vardır.

Bizler içinse Kanal İstanbul, kent hakkımızı elimizden alan, hayatımızı tehdit etme ihtimali olan tehlikeli bir proje.

Zira bilime kulak veriyoruz. Mühendisliği ne kadar mükemmel olursa olsun, çarpık kentleşmiş, betona boğulmuş ve yakın gelecekte büyük deprem beklenen bir metropolde Kanal İstanbul’un doğayla oynamak anlamına geldiği görülüyor.

Çiğdem Toker’in yazısı