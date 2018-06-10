Çiğdem Toker: TL’nin dolar karşısında bu kadar değer kaybettiği bir dönemde dolar üzerinden bir ihale

Sağlık Bakanlığı 4 Temmuz’da çok önemli bir ihale yapacak. Adı: “Beş Kalem Tıbbi Cihaz Tedarikine İlişkin Sanayi İşbirliği Projesi.”

10 milyar dolar civarında olduğu konuşuluyor. Türkiye çapında bütün hastanelerde (şehir hastaneleri dahil) kullanılmak üzere büyük ölçekli tıbbi cihaz alımını kapsıyor. Sanayi İşbirliği Programı (SİP) kapsamında ve açık ihale usulüyle yapılacak. SİP, yerli üretim ve yerli ortak şartıyla alım garantisi veren sistem.

“Beş kalem” tıbbi cihazların türleri ve satın alınacak sayıları şöyle:

Manyetik Rezonans Görüntüleme (350), Bilgisayarlı Tomografi (538), Ultrasonografi (7142), dijital radyografi (3236), hasta başı monitör (43.327).

Reklam

Şartname uyarınca, tekliflerin ABD Doları üzerinden verilmesi gerekiyor.

Teklifler, kesin kabulün yapıldığı tarihteki Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden TL’ye çevrilecek. Evet, dolar üzerinden bir ihale konuşuyoruz. TL’nin dolar karşısında bu kadar değer kaybettiği bir dönemde.

Reklam

24 Haziran ertesi yüz milyonlarca dolarlık bir ihaleden söz ediyoruz. Mantığını düşünüp duralım.

Çiğdem Toker’in yazısı