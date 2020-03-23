Çiğdem Toker: Tedbir diye konutta asgari peşinatı düşüren ‘akıl’, hekimlere malzeme sağlamıyor

Sağlık çalışanlarını alkışladık. Seçtikleri, icra ettikleri bu meslek, gerektiğinde kendi hayatlarından vazgeçmelerini gerektirdiği için onlara gönül borcumuz bitmez. Ama bu kadar balkon alkışı yeter.

Onların hastalarını iyileştirmek için malzemeye ihtiyaçları var. Koronavirüse karşı, tedbir diye konutta asgari peşinatı düşüren ‘akıl’, hayatlarını ortaya koyarak yoğun bakımlarda hastalarla uğraşan hekimlere bol malzeme sağlamıyor.

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Sosyal medyada sıklıkla bir hastanede, bir sağlık kuruluşunda görev yapıp kimliğini saklamak zorunda kalan çalışanların bu konuda mesaj yazmak zorunda kalması çok acı. Maske, gözlük, eldiveni ceplerinden satın almak durumunda kalan sağlık çalışanları olduğunu okuyoruz. Okumamalıyız.

Bu arada bütün bunlar olurken Türkiye’nin Afrika Kalkınma Bankası’ndaki payı yasayla 800 milyon dolara çıkarıldı, Cumhurbaşkanı’na da 26 milyar TL’ye kadar aktarım yetkisi verildi.

Çiğdem Toker’in yazısı