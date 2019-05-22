Çiğdem Toker: Tam israf ve yolsuzluğu anlatacaktı ki…

Durduruldu Ekrem İmamoğlu. Kazandığı seçim, meşruiyeti olmayan kararlarla elinden alınan İmamoğlu, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın yönettiği Tarafsız Bölge programına hazırlıklı gelmişti.

Sadece sözlü anlatım değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) mali bakımdan nasıl kötü yönetildiğini, borçlanmayı, faiz giderlerindeki artışı, savrulan milyonları, israf olmasa neler yapılabileceğini gösteren infografikler de yanındaydı. Ancak sıra tam bu infografiklere geldiğinde program öngörülenden de erken bitirildi.

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Programın erken bitirilmesine dair tartışmaya girmeyeceğim. Ama program erken bitirilmeseydi, İmamoğlu halkın vergilerine dair, yani hepimizi ilgilendiren neleri paylaşacaktı onları aktaracağım.

Çiğdem Toker’in yazısı