Çiğdem Toker: Suriye yenilgisiyle iktidarın meşruiyet erimesi hızlandı

Gazetecilik ve gazeteciler için sert, zor bir haftayı geride bıraktık.
“Bıraktık” demek sona erdi anlamına gelmiyor. Suriye yenilgisiyle iktidarın meşruiyet erimesinin hızlandığı bu günlerde, gözaltı ve tutuklama dalgalarıyla şiddetlenen medya kuşatmasının süreceğini düşünenler mevcut.
Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile muhabir Hülya Kılınç Libya’da şehit olan MİT personelinin -daha önce TBMM’de basın açıklamasıyla duyurulmuş- kimliğini ifşa ettikleri gerekçesiyle tutuklandı. Odatv yayınına BTK kararıyla erişim toptan durduruldu.