Çiğdem Toker: Söze dökülmemiş niyetin ceza konusu edildiği Türkiye’de dün adli yıl açılışı ‘kutlandı’

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Cezaevleri tıka basa dolu. Bazılarında tutuklular yerde yatıyor. Adalet Bakanlığı davet yöntemiyle yeni cezaevleri yaptırıyor.

Milletvekilleri, gazeteciler, hâkimler, savcılar, yazarlar, “terör” suçlamasıyla cezaevinde.

Reklam

Evrensel hukuk normu “suç ve cezaların şahsiliği”, sadece AKP’ye yakın duranlar için geçerli. Onlara tahliye, Saray danışmanlığı serbest. Kalanların eşleri, çocukları yurtdışına çıkamıyor.

İfade değil; artık söze dökülmemiş niyetin ceza konusu edildiği Türkiye’de dün adli yıl açılışı “kutlandı.”

Bilen bilir, törenler, baskıcı rejimlerin gıdasıdır. Var olmayan bir dünyanın varlığı konusunda kitleleri ikna etmeye yarar. Medya, paramiliter hale getirildiyse başarır da.

Çiğdem Toker’in yazısı