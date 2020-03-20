Çiğdem Toker: Sır dedikleri, devletin halkın parasıyla yapacağı ödeme

Sırf bu ülkenin yurttaşı ve vergi yükümlüsü olduğumuz için; geçsek de geçmesek de köprülerde, tünellerde garanti edilen araç trafiğini, havalimanlarında ve Ankara YHT Garı’nda yolcu başına ödenecek tarifeyi, Sağlık Bakanlığı’nın her birine ayrı ayrı kiracı olduğu şehir hastanelerine kira bedelleri ile diğer gelirlerin faturalarını aslında biz ödüyoruz biliyorsunuz.

2020 yılı bütçesinden söz ettiğim bu garantiler için şirketlere ödenmek üzere ayrılan pay: 18.9 milyar TL.

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Sizler bu sözleşmeleri görmediniz, göremiyorsunuz, okuma imkanınız yok.

Siz bilmiyorsunuz. Çünkü iktidar böyle istiyor.

Açıklanması istendiğinde, TBMM’de bu soru onlarca kez muhataplarına sorulduğunda hazırlanmış standart bir cevap var: Ticari sır.

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Sır dedikleri, devletin halkın parasıyla yapacağı ödeme.

Çiğdem Toker’in yazısı