Çiğdem Toker: Sınır hamlesi kamuoyunda yükselen tepkiyi dönüştürme saiki de içeriyor

Suriye toprağı İdlib’de şehit olan 34 asker için memleketin üzerine ağır bir örtü gibi inen acının, hızla ve toplumun azımsanmayacak kesiminde mülteci karşıtı tepkiyle yer değiştirdiğinin farkındasınız değil mi?

Meğerse iktidarın 34 şehit haberinin ardından sınırları açması sadece Batı’ya pazarlık kozu için değilmiş. Bu hamlenin, iç kamuoyunda yükselen tepkiyi dönüştürme saiki de içerdiğini son 2-3 gündür daha iyi görüyoruz.

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Görmez olaydık.

Can pazarına sürülen mültecilerin açlıkla, soğukla şiddetle mücadelesine seyirci bırakılıyoruz.

Çiğdem Toker’in yazısı